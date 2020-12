Británie chce omezit technologické giganty

„V Británii i zahraničí roste shoda v tom, že koncentrace síly mezi malým počtem technologických společností omezuje růst sektoru, snižuje inovace a má negativní vliv na lidi a podniky, kteří na ně spoléhají,” uvedl ministr pro digitalizaci, kulturu, média a sport Oliver Dowden v prohlášení. „Je čas to řešit a uvolnit novou éru technologického růstu.”

Nová pravidla by měla jasně stanovit, co je u nejvlivnějších firem přijatelné chování ve vztahu ke konkurenci a uživatelům. Po platformách, které jsou financovány digitální reklamou, by nový systém mohl požadovat, aby poskytovaly otevřenější informace o službách, které poskytují, a o tom, jak využívají údaje o spotřebitelích.