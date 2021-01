Boj proti dezinformacím na sítích musí přitvrdit, burcuje EK

Twitter ohlásil plán zapojit uživatele do potírání dezinformací

Zvláštní důraz by podle Bruselu měly sítě klást na odhalování dezinformací o vakcínách. Komise usiluje o to, aby do konce léta byly proti covidu-19 naočkovány více než dvě třetiny dospělých obyvatel Evropské unie, v čemž mohou kromě problémů s distribucí vakcín bránit také dezinformace. V některých zemích jako je Francie či Itálie se podle průzkumů staví proti očkování i pod vlivem šíření nepravdivých údajů až třetina lidí.