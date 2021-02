Bitcoin se nabízí za milion korun. Tesla vystřelila kurz do nebes

Dramatický růst kurzu bitcoinu se nezastavil ani v noci z pondělí na úterý. Po oznámení velké investice Tesly do virtuální měny vystoupala hodnota takřka o 10 000 dolarů (212 530 Kč) za jediný den. To jinými slovy znamená, že jedna virtuální mince se poprvé v historii prodávala v přepočtu za více než milion korun. Vyplývá to z informací jednotlivých burz.