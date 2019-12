Apple zamíří do vesmíru, chce se stát globálním operátorem

Práce na novém výrobku, který však nebude přímo určen pro koncové uživatele, zástupci Applu zatím nepotvrdili. To však není nijak překvapivé, neboť americký podnik své aktivity nikdy nekomentuje před jejich oficiálním odhalením.

Agentura Bloomberg si však všimla, že americký počítačový gigant začal najímat lidi, kteří jsou specialisté na satelitní sítě, antény a letectví. Apple se údajně snaží vytvořit vlastní síť, prostřednictvím které by mohla komunikovat jeho zařízení. Díky tomu by firma nebyla závislá na operátorech.

Nejde přitom o žádný nový projekt, Apple údajně na vlastní satelitní síti pracuje již několik let. Kvůli tomu v roce 2014 údajně odkoupil startup Skybox Imaging, který se zaměřoval na pořizování kvalitních satelitních snímků naší planety.

Podle Bloombergu je v současnosti celý projekt v počáteční fázi. Podle interních informací má americký počítačový gigant dokončit síť v horizontu pěti let.

Pokud by se podařilo skutečně pokrýt svět vlastním signálem, stal by se z Applu operátor globálního významu. Tato síť by přitom umožnila komunikaci nejen napříč zařízeními s logem nakousnutého jablka, ale také mezi přístroji dalších výrobců.