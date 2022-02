Nebyl to kyberútok. Web ČT zahltili diváci

Tak ještě jednou raději tady, aby to nebylo schované pod jednotlivými vlákny. Omlouvám se za chyby v komunikaci a budeme se snažit, aby informace o tom, co, kdy a kde byla příště přesnější. Omlouvám se i za výpadek a uděláme vše pro to, aby se neopakoval. A díky za Váš zájem :)