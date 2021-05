Útoky vyděračských virů se prodražují. Kyberzločinci chtějí více peněz

Vyděračské viry nepřestávají strašit ani po letech. A co možná hůř, útočníci jsou stále chamtivější. V meziročním porovnání se tak v letošním roce náklady na zpřístupnění uzamčených dat více než zdvojnásobily, vyplývá to z celosvětového průzkumu The State of ransomware 2021 antivirové společnosti Sophos.