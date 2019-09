Stovky tisíc GPS lokátorů jsou nebezpečné, bijí na poplach bezpečnostní experti

Bezpečnostní expert poukazuje také na to, že problémy se týkají především levnějších modelů, které nepochází z dílen renomovaných výrobců. „Lidé by měli raději volit alternativu od důvěryhodnějších značek, které mají produkty s vestavěným zabezpečením, konkrétně pak bezpečné přihlášení a silné šifrování dat,“ konstatoval Hron.

„V tomto případě však ani to nezabrání odhodlanému útočníkovi proniknout do nešifrovaného datového toku,“ zdůraznil Hron.

A co všechno tedy mohou útočníci prostřednictvím objevených chyb v GPS lokátorech dělat? Zavolat na telefonní číslo a umožnit třetí straně tajně odposlouchávat přes mikrofon lokátoru. Poslat SMS zprávu, což by mohlo být použito k identifikaci telefonního čísla zařízení a SMS zpráva by tak mohla být použita k útoku.

Použít SMS k přesměrování komunikace ze zařízení na alternativní server za účelem získání plné kontroly nad zařízením nebo sledování informací zasílaných do cloudu. Sdílet URL adresu lokátoru, což umožní vzdálenému útočníkovi do zařízení umístit nový firmware, aniž by se jej dotkl, což by mohlo zcela změnit funkce zařízení nebo do něj umístit zadní vrátka.