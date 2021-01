Škodlivých souborů loni dramaticky přibylo. Antiviry jich zachytí 360 000 denně

„Většina škodlivých souborů (89,80 procenta) se do napadených počítačů dostala přes soubory Windows PE, což je formát využívaný výhradně operačními systémy Windows. Podíl škodlivého softwaru využívajícího operační systém Android klesl na 13,7 procenta,“ uvedl bezpečnostní expert.

Podle něj je patrné, že v loňském roce začala spousta lidí studovat a pracovat z domova, většinou na stolních počítačích a noteboocích. „Útočníci se tomu zjevně přizpůsobili a zaměřili se právě na tato zařízení. O 27 procent vzrostl i počet škodlivých skriptů, rozesílaných e-mailem nebo stahovaných z napadených stránek. To rovněž svědčí o tom, že lidé na internetu tráví víc času než dřív a útočníci toho dokážou využít,“ doplnil Lukáš.

Bez antiviru nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci si všimnout, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon by tak měl být vybaven bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat.

Antivirus by měl být samozřejmostí i na klasických počítačích. Nicméně je dobré podotknout, že nezvané návštěvníky dokážou v počítači nebo mobilu odhalit speciální programy. Jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není. Uživatelé by neměli zapomínat na pravidelné stahování všech bezpečnostních záplat, a to pro samotný operační systém i doinstalované programy. Nejrůznější trhliny v softwaru totiž útočníci také zneužívají k útokům.