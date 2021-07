Šéf kyberúřadu asi dostane pravomoc svolat jednání výboru BRS při ohrožení

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dostane pravděpodobně pravomoc svolat mimořádné situační jednání výboru Bezpečnostní rady státu (BRS) pro kybernetickou bezpečnost. Vyplývá to z návrhu úpravy statutu výboru pro kyberbezpečnost, který v pondělí projedná vláda. Situační jednání by se konalo v závažných situacích a svolávalo by se bez pokynu předsedy výboru.