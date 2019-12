Roky útočil a nikdo si ho nevšiml. Nebezpečný virus byl odhalen až nyní

Moderní viry si stále častěji hrají na špiony – na napadeném stroji se snaží zůstat co nejdéle v anonymitě, aby mohly nepozorovaně získávat důvěrná data od uživatele, případně otevírat zadní vrátka do systému pro další škodlivé kódy. A přesně to také dělala hrozba DePriMon, kterou nyní odhalili bezpečnostní experti antivirové společnosti Eset.