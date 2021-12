Počet odhalených softwarových zranitelností letos přesáhl rekordních 19 000

Počet nově odhalených softwarových zranitelností v letošním roce přesáhl 19 000, přičemž loni to bylo 18 352. Letošní číslo je nejvyšší v historii. Zranitelná místa v softwarových systémech mají navíc, jak ukázal případ aktuálně odhalené zranitelnosti Log4Shell, stále závažnější a globálnější dopady. Vyplývá to z aktuálních údajů z The National Vulnerability Database (NVD).