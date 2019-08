Nebezpečné viry útočí na PC i mobily

Právě proto bezpečnostní experti neustále upozorňují na to, že mobily a tablety je potřeba chránit úplně stejně jako klasické počítače. Řada lidí si to ale stále neuvědomuje, což velmi nahrává počítačovým pirátům.

Pokud se počítačoví piráti dostanou k přihlašovacím údajům do internetového bankovnictví, jsou jen krůček od vybílení účtu. Stačí, aby se jim podařilo na telefon propašovat dalšího nezvaného návštěvníka, který dovede odchytávat SMS zprávy pro potvrzení plateb.

Největším problémem u sofistikovaných hrozeb je, že se snaží zůstat co nejdéle v anonymitě. Takoví záškodníci pak dovedou odposlouchávat uživatele na dálku, monitorovat jeho práci, ale klidně i šikovně obejít ověřovací mechanismy v internetovém bankovnictví.

Cena takovýchto aplikací se zpravidla pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Vedle toho ale existují také bezplatné alternativy, které nejčastěji firmy nabízejí pouze k vyzkoušení, a zaplatit chtějí až za pokročilejší verzi. Ale i proto, aby v nich mohly zobrazovat reklamu a tím vydělávat peníze.

Na pozoru by se měli mít v posledních dnech uživatelé kancelářského balíku Office. V jednom z programů, které jsou jeho součástí, je totiž nebezpečná chyba. A právě tu nyní začali v Česku masivně zneužívat hackeři , varovali bezpečnostní experti z antivirové společnosti Eset.

S její instalací si ale podle všeho většina uživatelů hlavu neláme, čímž velmi zjednodušuje práci hackerů. V podstatě lidé, kteří opravu ještě nenainstalovali, nechávají do svého systému nevědomky otevřená zadní vrátka pro počítačové piráty.

Zatímco až do konce května se pohyboval podíl exploitu Win32/Exploit.CVE-2017-11882 v rámci detekovaných hrozeb mezi 4 a 5 procenty, v uplynulém měsíci jeho četnost výrazně vzrostla. V současnosti tak tento nezvaný návštěvník stojí za každým 11. útokem na tuzemském internetu, jeho podíl je 9 %.

Zneužitím zranitelnosti tedy může útočník v praxi získat kontrolu nad systémem, může propašovat do dotčeného operačního systému prakticky libovolný škodlivý kód. S využitím špionských nástrojů může ale klidně i uživatele šmírovat, dostat se k uloženým datům na disku nebo se jednoduše zmocnit celého systému na dálku.

S instalací aktualizace, kterou je možné stahovat prostřednictvím služby Windows Update, by tak uživatelé s ohledem na možná bezpečnostní rizika neměli rozhodně otálet.

Už loni v létě objevili bezpečnostní experti nebezpečného bankovního trojského koně s názvem DanaBot . Přestože by se mohlo zdát, že po takové době je hrozba zažehnána, opak je pravda. Tento škodlivý kód totiž kyberzločinci neustále vylepšují a nasazují jej stále znovu. Informovali o tom odborníci z kyberbezpečnostní společnosti Check Point.

DanaBot se původně soustředil výhradně na krádeže přihlašovacích údajů k bankovním účtům. Uhnízdil se v počítači a co nejdéle se snažil zůstat v utajení, aby o něm uživatelé nevěděli a aby mohl číhat na svou příležitost, jak připravit klienty bank o peníze.

To se ale nyní změnilo. „Analyzujeme působení DanaBot od srpna 2018 a nedávno jsme odhalili, že někteří boti nasazení v Evropě začali používat spustitelný soubor, který se ukázal jako ransomware napsaný v programovacím prostředí Delphi,“ přiblížili technickou stránku věci výzkumníci z týmu Check Point Research.

Podle bezpečnostních expertů si přitom tohoto trojského koně pustí uživatelé do PC nejčastěji sami, velmi často se totiž šíří jako příloha nevyžádaných e-mailů. Na disk v počítači si cestu tento záškodník najde ve chvíli, kdy uživatelé přílohu otevřou.

Výhradně na uživatele, kteří používají pirátské verze nástrojů pro profesionální úpravu zvuku, se zaměřuje škodlivý kód LoudMiner . Hrozba se přitom týká nejen majitelů strojů s Windows, ale také s macOS od Applu. Upozornili na to bezpečnostní experti z antivirové společnosti Eset.

LoudMiner spadá do kategorie tzv. těžařských virů. To jinými slovy znamená, že se tento škodlivý kód snaží zůstat co nejdéle v anonymitě, aby na něj nikdo nepřišel. Útočníci se prostřednictvím nezvaného návštěvníka snaží zneužít výkon napadeného počítače.