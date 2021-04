Microsoft či DHL. Za jaké podniky se vydávají hackeři nejčastěji?

„Hackeři se snaží zmást důvěřivé uživatele a vylákat z nich cenná data. Často je to mnohem jednodušší než se nabourat do nějaké organizace. Uživatelé by si vždy měli pečlivě rozmyslet, než někam zadají své informace a přihlašovací údaje, nebo než kliknou na odkaz či přílohu v podezřelých zprávách,“ doplnil Kovalčík.