Jak chránit děti před predátory na internetu

„Většina rodičů, kteří mají dítě do 15 let věku, se snaží kontrolovat jeho činnost na internetu. Nejčastěji jde o vizuální kontrolu – upřednostňují ji více než tři čtvrtiny rodičů – nebo dotazování, co dítě na internetu dělá. Touto cestou to řeší šest z deseti respondentů. Více než polovina rodičů zpětně kontroluje historii internetového prohlížeče, aby se dozvěděla, jaké webové stránky děti navštěvovaly. Pouze 21 % rodičů používá některý z bezpečnostních softwarů s funkcí rodičovské kontroly,“ komentoval výsledky průzkumu Ondřej Šafář, PR manažer společnosti Eset.

Z průzkumu je také patrné, že Češi jsou velmi benevolentní v otázce aktivit dětí na sociálních sítích. Každý desátý by dovolil dítěti do devíti let založit si profil na sociální síti. U dětí od 10 do 15 let se k tomu kloní dokonce 43 % respondentů. Pouze necelá polovina dotázaných ví, že existuje věková hranice pro možnost založení takového účtu na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích. Ta je přitom od 13 do 18 let věku dle konkrétní služby.