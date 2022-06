Hackeři chtějí po ŘSD desítky milionů za odblokování přístupu k datům

Kybernetickému útoku čelilo ŘSD 17. května, data se ale stále nepodařilo obnovit. Potrvá to nejméně pět měsíců.

Pozastavené je proto vypisování zakázek, což znamená, že se zpozdí i soutěže na stavbu silnic a dálnic. Mátl zvažuje, zda by nebylo výhodnější požadovanou částku zaplatit.

ŘSD i IT experti už dříve označili útok za sofistikovaný a hluboký. Hackeři použili ramsomware, což je vyděračský program, který zašifruje data a za jejich odblokování žádá výkupné. Sumu chtějí v bitcoinech.

Ředitelství ale tvrdí, že má ve splatnosti faktur časovou rezervu. „Pozdní zaplacení bude maximálně v ojedinělých případech, a to doufáme, že se subjekty dohodneme,” podotkl Mátl.

„Takže zatím je předčasné hovořit, jestli by se zaplacení vyplatilo, nebo ne,” sdělil Mátl.

„Na stavbách jsme to ale zatím schopni řešit i bez něj a odvedenou práci kontrolovat. Ale je to všechno samozřejmě složitější,” dodal Mátl. Počítá s tím, že podnik zaplatí všechny závazky do konce června.