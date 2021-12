Hacker zaútočil na školu v Přerově, zašifroval data

Částku, kterou požaduje, podle něj pachatel neuvedl. Škola jej měla kontaktovat přes přiložený e-mail. Ta to neučinila. „Nechtěli jsme vyjednávat a ani na to nemáme peníze,“ řekla Právu ředitelka školy Kamila Burianová.

Ještě větším škodám podle ní zabránila správkyně sítě. „Jakmile naše ,ajťačka‘ na útok přišla, běžela vypnout servery, takže to šifrování se nedokončilo,“ uvedla ředitelka s tím, že k úniku citlivých dat nedošlo.

Škola podle ní sice ztratila některé na síti uložené soubory, spoustu dokumentů má však naštěstí uloženo i v tištěné formě. „Teď to musíme ručně dopisovat a dávat dohromady. Chviličku to potrvá, ale myslím, že od počátku příštího roku již vše pojede tak, jak má,“ zdůraznila Burianová.

Učitelé přišli mj. o část výukových materiálů a známky žáků. Hodnocení školáků však ohroženo není. „Zmizely sice i známky, ale kantoři si ukládají i jejich papírovou podobu. I spousta písemek se ukládá, takže se vše dá dohledat. Jen to dá spoustu práce, než se to vrátí zpátky i do počítačové podoby,“ dodala ředitelka.