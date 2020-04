Dýdžej, nebo hacker? Sítí se šíří falešné hudební soubory

„Lidé tráví více času doma, a proto konzumují více on-line obsahu. Zatímco poslech živých streamů nebo podobných online služeb bývá bezproblémový, v případě stahování skladeb do počítače by měli být uživatelé opatrní. Jak ukázala naše analýza, škodlivé soubory se mohou vydávat za oblíbené písničky, a proto by uživatelé měli zabezpečit svá zařízení před podobnými hrozbami,“ zdůraznil Anton Ivanov, bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky.