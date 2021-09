Drtivá většina úřadů se hackerům neubrání, zjistili bezpečnostní experti

Na vině přitom podle něj není nedostatek peněz, ale digitální negramotnost uživatelů a nedostatečné vzdělání IT správců. „Přibližně v 70 procentech případů se nejedná o to, že by organizace do zabezpečení nedostatečně investovala, ale o nedostatečné vzdělání správců sítí. Ti často nemají pocit, že jsou jejich technologie zastaralé, protože jiné neznají,“ vysvětlil.