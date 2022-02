Děti jsou na internetu stále lovnou zvěří. Loni počet případů stoupl

Výrazně vzrostl počet případů, ze kterých je zřejmé, že intimní materiály publikované na internetu vytvořily a zveřejnily samy děti. Uvedl to koordinátor projektu Safer Internet Centrum ze sdružení CZ.NIC Martin Kožíšek.

Internet se stal pro většinu dětí naprostou samozřejmostí, a to především díky chytrým telefonům a tabletům. Díky mobilnímu telefonu má přístup na web drtivá většina školáků. A to i těch, kteří chodí ještě na základní školu.

I když se to nemusí na první pohled zdát, právě mobily a tablety s připojením na internet dávají dětem daleko větší soukromí, než jaké by měly například na domácím počítači, který je sdílený celou rodinou. A právě to může představovat velké riziko.