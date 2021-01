Cyberpunk 2077 pro mobily? Jde to, ale pozor na zavirovanou verzi

Cyberpunk 2077 je možný na mobilních přístrojích, které přece jen nenabízí tak vysoký výkon jako moderní herní počítače a konzole nové generace, hrát například prostřednictvím cloudové platformy GeForce Now od společnosti Nvidia.

A právě zájmu lidí o mobilní gaming se nyní snaží zneužít počítačoví piráti, jak upozornila antivirová společnost Kaspersky. „Zvýšený zájem kyberzločinců o Cyberpunk 2077 je pochopitelný. Herní komunita na tuto hru čekala osm let, takže už před jejím oficiálním vydáním byli uživatelé ochotni stahovat vše, co se této hře podobalo,“ prohlásil Michal Lukáš, Head of Presales ve společnosti Kaspersky pro region střední a východní Evropy.