Čínští hackeři útočí pro vládu i pro peníze, tvrdí experti

Mezi nejpůsobivější operace podle Reuters patří nakažení milionů kopií programu CCleaner, který nyní patří české antivirové společnosti Avast. Hackeři přitom plně pronikli jen do malého počtu vybraných počítačů, které pro ně byly důležité, čímž zkomplikovali odhalení problému.

FireEye také uvádí, že APT41 v letech 2016 a 2017 shromažďovala informace o politických disidentech v Hongkongu. V tomto čase některé tváře prodemokratického "deštníkového hnutí" kandidovaly do místního zákonodárného sboru. Krátce po útoku hackerů bylo skupině aktivistů na pět let zakázáno zastávat volené funkce, napsal list Financial Times.