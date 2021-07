Češi hesla příliš neřeší. Vystavují se riziku

Podle výzkumu považují Češi za bezpečné heslo, které je složité (67 %) a unikátní (40 %). Dlouhé heslo ale letos za bezpečné považuje jen 29 % respondentů (loni jich takto odpovědělo 40 %). Klesl také počet lidí, kteří by preferovali zapamatovatelné heslo a takové, které lze logicky odvodit. Odborníci dávají uživatelům za pravdu.

„Unikátní heslo je bezpečnější vždy. Se složitostí a délkou je to problematické. Samozřejmě že velmi komplexní dlouhá hesla jsou bezpečná, na druhou stranu ale s nimi musíte také správně nakládat. Složité heslo napsané na papírku má k doporučenému postupu daleko. Silná hesla si prostě z hlavy zapamatujete jen těžko. Osobně bych doporučil využívat jednoduché věty, takzvané heslové fráze,“ prohlásil Miroslav Dvořák, technický ředitel Esetu.

Statistiky jsou pochopitelně sestavovány anonymně, nikdo tedy zveřejněná data nemůže snadno zneužít. NordPass naopak ta nejhloupější hesla vystavuje kvůli tomu, aby i své uživatele upozornil, že by je neměli používat.

Stejně nevhodná jsou také anglická slůvka qwerty (typ rozložení kláves; prvních šest znaků na klávesnici zleva) či password (anglicky heslo). Používat by lidé neměli ani iloveyou, tedy v překladu miluji tě.

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo složené z číslic od nuly do devítky prolomit za dvě minuty.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.