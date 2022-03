Čeká nás lavinový efekt, ohroženy jsou údaje desítek milionů lidí. Hackeři napadli správce identit

Sama společnost Okta popisuje, že je „poskytovatelem identit pro internet“. Na trhu působí od roku 2009 a má více než 15 000 zákazníků. Jsou mezi nimi přitom velké společnosti jako Moody's, FedEx, T-Mobile US či Coinbase.

Všechny tyto podniky přitom využívají služeb společnosti Okta k zabezpečenému přihlašování do svých on-line aplikací a webů. To jinými slovy znamená, že v praxi používají služby tohoto správce identit přinejmenším desítky milionů uživatelů z různých koutů světa, a to včetně Česka. Jejich data, účty i přístupové údaje mohou být nyní ohroženy.