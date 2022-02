Blokujte weby Rusům, burcují čeští programátoři. Nástroj vytvořili pro celý svět

Skupina pěti webových tvůrců na stránkách zveřejnila jednoduchý skript, který je možné snadno zakomponovat do jakýchkoliv webových stránek. „Díky úpravě zdrojového kódu bude na šest vteřin zablokován ruským uživatelům přístup na daný web, místo toho se jim zobrazí hláška o tom, že se požaduje zastavení ruské agrese vůči Ukrajině,“ řekl Novinkám Prosecký.

„Chtěli jsme, aby se to skutečně dotklo všech Rusů bez ohledu na to, kde žijí,“ doplnil jeden z iniciátorů s tím, že weby jsou po úpravě schopné rozeznat nejen to, odkud se daný člověk připojuje, ale také jakou má nastavenou klávesnici či jazyk operačního systému nebo prohlížeče.