Bankovní viry jsou na vzestupu, bijí na poplach bezpečnostní experti

Podvodníci to zkoušejí přes telefon, vydávají se za pracovníky Microsoftu Bezpečnost

Bezpečnostním expertům tedy rozhodně dělá vrásky na čele právě Cerberus. A to i přesto, že je známý již několik let. „Dlouho nepředstavoval pro Českou republiku závažnou hrozbu. V létě 2020 nicméně jeho původní tvůrci ukončili činnost a kód dali na ruskojazyčné hackerské fórum ke stažení. Postupně se rozšířil i na další fóra útočníků. Kvůli tomu nyní výrazně roste objem detekcí v celé Evropě,“ doplnil bezpečnostní expert.

Lidé by si měli dávat pozor na instalaci aplikací z neznámých zdrojů – prostřednictvím nich se totiž nejčastěji droppery, potažmo bankovní viry, do zařízení dostanou. Stejně tak by mělo být samozřejmostí mít nainstalovaný na svém mobilním telefonu antivirový systém.