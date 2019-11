Aktualizace operačního systému? Většina uživatelů je neřeší

A právě trhliny v operačních systémech často slouží pro počítačové piráty jako zadní vrátka do počítače. „Aktualizace operačního systému jsou pro bezpečnost zařízení zásadní. V řadě případů totiž obsahují bezpečnostní opravy známých zranitelností. Uživatelé jejich význam ale spíše podceňují. Obecně ale platí, že by uživatel měl aktualizace instalovat, jakmile jsou k dispozici,“ uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák.

Podle dat společnosti na pravidelné aktualizace zapomíná až čtvrtina majitelů počítačů a mobilních telefonů, v případě routerů je to dokonce 34 % uživatelů.

Potěšující je alespoň to, že svou internetovou síť si Češi snaží chránit alespoň heslem, uvedlo to 69 % dotázaných. Na druhé straně 5 % domácích uživatelů heslo pro přístup do sítě nepoužívá. Čtvrtina lidí sdílí svou domácí síť, ať už v rámci domácnosti (56 %), s návštěvou (34 %) či se sousedy (9 %). Většina dotázaných (91 %) přitom nemá přehled o aktivitě ve své síti a neví, kdo je reálně v síti připojený.