Experti varovali před ovlivněním dodavatelů techniky 5G

Státy by měly brát při budování 5G sítí ohled na to, zda existuje riziko vlivu třetí země na dodavatele technologií. Při zabezpečení sítí je také třeba vzít v potaz, že kybernetické útoky nemusí využívat jen technické slabiny systémů, ale mohou být vedeny i někým, kdo zná systém zevnitř. Vyplývá to z dokumentu Pražské návrhy, který experti z telekomunikačního oboru představili na mezinárodní konferenci o bezpečnosti při zavádění sítí 5G v Praze. Návrhy by měly přispět k debatě o společném postupu Evropské unie a Severoatlantické aliance ke spuštění 5G.