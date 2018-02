Švédský volební systém je „robustní, decentralizovaný a založený na ručním sčítání, a dá se tak jen těžce ovlivnit”, i tak ale tajná policie (Säpo) přijme řadu opatření, aby zabezpečila férovost voleb, uvedla Säpo.

Bezpečnostní situace je podle ní kritická a Švédsko je v současnosti ohrožené tak silně, jak už dlouho nebylo. „Ruská špionáž je stále největší hrozbou pro Švédsko,” řekl šéf oddělení kontrašpionáže Daniel Stenling.

Ohrožení zájmů Ruska



Podle něj by se Moskva mohla pokusit do zářijových švédských voleb zasáhnout především v případě, že bude mít pocit, že jsou ohroženy její zájmy. Rusku jde podle Stenlinga především o to, aby se Švédsko nestalo členem Severoatlantické aliance a aby byla zachována bezpečnost v oblasti Baltského moře.

„Pokud se stanou tyto otázky v rámci volební kampaně ústředními, můžeme očekávat snahy o ruské ovlivňování,” varoval Stenling. Zda jeho služba již zaznamenala nějaké pokusy o zásahy do dění ve Švédsku ze strany Ruska, ale uvést odmítl.

Rusko v minulosti čelilo obvinění ze zásahů do voleb ve Spojených státech, Francii, Německu či Británii. Moskva taková tvrzení opakovaně odmítá a označuje je za součást rusofobní kampaně Západu.

Rostoucí počet extremistů



Lotyšský ministr obrany v úterý uvedl, že korupční aféra kolem guvernéra lotyšské centrální banky Ilmárse Rimšévičse by mohla být součástí snah o ovlivnění voleb, které pobaltskou republiku čekají v říjnu. Konkrétní zemi, která by za takovým ovlivňováním mohla stát, ale neuvedl.

Kromě ovlivňování podzimních voleb označila tajná policie Säpo za hrozbu pro švédskou bezpečnost také rostoucí počet extremistů, kteří jsou ochotni sáhnout k násilí. Nebezpečí vychází především od islamistů, stále aktivnější jsou ale i pravicoví radikálové.