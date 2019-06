mif, Novinky

Google v reakci na přidání společnosti Huawei na černou listinu amerického ministerstva obchodu uvedl, že přestane do nových přístrojů dodávat některý klíčový software. U chystaných produktů by tak nemusely být dostupné všechny služby – například Play Store, Gmail a YouTube nebo Google Mapy.

V důsledku toho by Google mohl přijít o stovky milionů dolarů ročně, především tedy z prodeje aplikací. Analytici z Nomura Instinet napsali pro server Business Insider, že v případě nejhoršího scénáře, jak se bude situace okolo zákazu Huawei vyvíjet, by americká internetová společnost mohla přijít o částku mezi 375 a 425 milionů dolarů za rok. Výkonný ředitel Wedbush Securities Dan Ives odhaduje, že tato suma bude blíže 150 až 200 milionům dolarů ročně.

Končí i další technologičtí giganti



Omezení ze strany Googlu ale není jediný problém. Kvůli celé bezpečnostní kauze dávají od čínského výrobce ruce pryč také další technologičtí giganti. Jsou mezi nimi společnosti Intel, Qualcomm, Xilinx či například Broadcom. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že napětí mezi USA a Čínou kvůli tomu graduje.

Intel je v současnosti největším výrobcem procesorů na světě, i když se soustředí primárně na stolní počítače a servery. Qualcommu patří prvenství mezi mobilními čipsety. Xilinx prodává programovatelné čipy používané v síti a Broadcom je dodavatelem přepínacích čipů, ale například patří také k největším výrobcům BlueTooth a WiFi čipů na světě. V nabídkách těchto společností je ovšem celá řada dalších klíčových komponent, které jsou nezbytné k výrobě smartphonů.

Americké embargo tak neovlivní pouze společnost Huawei, ale také zmiňované technologické podniky, kterým klesnou příjmy – a budou muset řešit také to, co si počít s nevyužitými výrobními kapacitami.

Ředitel pro globální technologickou politiku ve společnosti Eurasia Group Paul Triolo prohlásil pro list South China Morning Post o situaci okolo společnosti Huawei: „Nikdo skutečně neví, jak tohle všechno skončí… ale víme jistě, že náklady odstřihnutí Huawei z globálního dodavatelského řetězce 5G budou v astronomické výši. Vstupujeme na nezmapované území.”

Analýza Nadace pro informační technologie a inovace (ITIF), která se věnuje možným omezením vývozu nových technologií, ukazuje, že v závislosti na přísnosti kontrol by mohly americké firmy přijít o 14 až 56 miliard dolarů z exportních prodejů v průběhu pěti let. To by ohrozilo 18 až 74 tisíc pracovních míst.

Kauza Huawei vs. USA

Mezi USA a Čínou zuří obchodní válka už od loňského roku, v jejím důsledku bylo uvaleno embargo na společnost Huawei. Americké ministerstvo obchodu minulý měsíc zařadilo čínského výrobce na černou listinu, kvůli čemuž americké podniky nesmějí bez zvláštního povolení s Huawei spolupracovat.

Podle analytiků bude mít celá kauza s největší pravděpodobností negativní dopad na společnost Huawei, výrazně klesne podíl trhu tohoto podniku. Naopak těžit z toho může jihokorejský podnik Samsung Electronics, který je aktuálně jedničkou trhu. Uvedla to ratingová agentura Fitch Ratings.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval kromě USA i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).