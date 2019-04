rim, Novinky

Nordic Telecom měl již v Libli 50% podíl, zbývající polovinu nyní společně s investiční skupinou DRFG odkoupil. Cena transakce nebude po dohodě stran zveřejněna.

„Libli, které je již dnes významným poskytovatelem pevného internetu zejména na Moravě, vnímáme jako dlouhodobou investici. Naším cílem je stát se do dvou let třetím největším poskytovatelem pevného internetu v Česku. V číslech to znamená pokrytí 1,3 milionu domácností a poskytování služeb 330 tisícům zákazníků,“ poznamenal k transakci Jan Čornej, výkonný ředitel Nordic Telecomu.

Kromě internetového připojení nabízí společnosti Libli také internetové televizní vysílání. V rámci transakce Nordic Telecom získal také kompletní infrastrukturu, a to včetně optických sítí.

Akvizice je dalším krokem této společnosti v expanzi na telekomunikačním trhu. V současnosti již vlastní dva bloky kmitočtů spektra 3,7 GHz, kde již firma spustila vlastní vysokorychlostní 5G internet. Nordic Telecom má také ambici usilovat v plánované podzimní aukci o mobilní frekvence a stát se tak čtvrtým plnohodnotným mobilním operátorem v Česku, jak potvrdili zástupci společnosti.

Nový operátor může být i ze zahraničí



Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí 5. generace, což je podle ministerstva důležité zejména pro industriální aplikace či autonomní mobilitu.

Připravovaná aukce nicméně láká také zahraniční investory. Nový operátor tedy může být klidně z USA i Koreje, jak Novinky.cz informovaly již dříve.