mif, Novinky

Během pondělí se bitcoin zhodnotil až o 23 procent, šlo tedy o nejvyšší úroveň od loňského listopadu. V letošním roce totiž kurz kolísal okolo hranice 4000 dolarů (91 500 Kč).

Nárůst byl způsoben především nezvyklým zájmem lidí. „Během necelé hodiny do nejznámější kryptoměny lidé investovali v přepočtu takřka 400 miliard korun, tedy více než čtvrtinu českého státního rozpočtu,“ prohlásil Kovanda.

Zájem ze strany investorů přitom podle spekulací tržních insiderů vyvolal aprílový žertík. „Na jednom z méně významných finančních zpravodajských serverů se objevila informace, že americká Komise pro burzy a cenné papíry schválila první burzovně obchodovatelný bitcoinový fond. Pokud by se tak stalo, bitcoin by se zpřístupnil masové investorské veřejnosti, což by podpořilo investice do něj, a tedy jeho cenu,“ vysvětlil analytik.

Žádný aprílový žertík historie neroztočil takové peníze. Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda

„Nic takového se ale zatím neděje. Jednalo se opravdu o aprílový žertík. Dost možná, že žádný aprílový žertík historie neroztočil takové peníze. Přece jenom, čtvrtina českého rozpočtu je čtvrtina českého rozpočtu. V tomto smyslu tedy jde patrně o rekord,“ uzavřel Kovanda.

Minulý rok měla jedna virtuální mince cenu více než 400 000 Kč. Pak ale přišel velký pád, kdy cena spadla až pod 90 000 Kč. V úterý se hodnota pohybovala okolo 110 000 Kč. Je nicméně nutné zdůraznit, že virtuální měny nemají jednotnou cenu, na burzách i ve směnárnách se obchodují v závislosti na volatilitě. Rozdíly v cenách se mohou lišit klidně i v řádu několika tisíc korun.

Bitcoiny a další virtuální měny



Virtuálních měn existuje mnoho. Jednou z nejstarších a aktuálně nejpopulárnějších jsou tzv. bitcoiny. Ty vznikly už v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.

Bitcoiny a další kryptoměny se těší velké popularitě především coby prostředek pro investici. Kurzy však často kolísají. Evropský bankovní úřad kvůli tomu dokonce varoval spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny.