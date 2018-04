mif, Novinky

Zuckerberga vyzval přímo šéf EP Antonio Tajani. K jeho výzvě se ale připojila také celá řada europoslanců, kteří tvrdí, že by měla hlava Facebooku přijít také na evropskou půdu, když už byla i v americkém Kongresu.

V první řadě se chtějí europoslanci důkladně seznámit s postojem šéfa největší sociální sítě na světě ke kauze okolo Cambridge Analytica. Přestože únik dat se týkal převážně Američanů, postiženo bylo také více než 2,5 miliónu Evropanů. [celá zpráva]

Tento týden se ukázalo, že společnost Cambridge Analytica zneužila daleko více profilů, než se předpokládalo. Tedy více než původně zmiňovaných 87 miliónů, uvedla to bývalá manažerka britské společnosti Brittany Kaiserová. [celá zpráva]

Cambridge Analytica využila data při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta. Společnost měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. Aktivní ale podle prohlášení zaměstnanců byla i v jiných politických kauzách.

Zneužity mohly být všechny účty



Dalším důležitým bodem jednání má být to, co udělá Facebook pro to, aby se podobná kauza nemohla již nikdy opakovat. Během vyšetřování se totiž ukázalo, že Cambridge Analytica není jedinou společností, která data z této sociální sítě vysávala.

Vedení Facebooku dokonce přiznalo, že zneužity mohly být nejrůznějšími sběrači dat dokonce všechny uživatelské profily. [celá zpráva]

Zuckerberg zatím přímo na výzvu EP nereagoval. Už dříve se ale nechal slyšet, že bude s ohledem na rozsah kauzy spolupracovat se všemi zákonodárci, u kterých to bude nezbytné. A vzhledem k tomu, že Facebook působí celosvětově, pravděpodobně tím nemyslel pouze ty americké.