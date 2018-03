Zázrak se nekoná. Kurz bitcoinu pozvolna klesá

Bitcoin připomínal prakticky celý minulý rok bez nadsázky zázračnou měnu. Když jeho hodnota nějak výrazněji klesla, rozpumpovalo to nadšení investorů, kteří jej začali ve velkém skupovat. A to katapultovalo jeho hodnotu do závratných výšin. Jak to ale nyní vypadá, nyní se majitelé těchto virtuálních mincí žádného zázraku nedočkají.