"Měli byste se držet stranou (od bitcoinu). Je to smrtící," uvedl Rohde v rozhovoru s dánskou státní rozhlasovou a televizní společností DR. Bitcoin přirovnal k takzvané tulipánové horečce, která v 17. století zachvátila Nizozemsko a vedla k prudkému růstu a následnému pádu cen tulipánových cibulek. Před splasknutím cenové bubliny stála jedna tulipánová cibulka tolik, co nejdražší domy v Amsterodamu.

Rohde v rozhovoru také upozornil, že trh s bitcoiny není regulován. "Není to na zodpovědnosti úřadů. Je to na zodpovědnosti jednotlivce," uvedl. "Pokud se to vyvine špatným směrem, nechoďte si k nám stěžovat," vzkázal investorům do bitcoinů.

Dvě významné americké burzy tento měsíc zahájily obchodování s termínovými kontrakty na bitcoin, což rozvířilo debatu o tom, jaké mají mít digitální měny ve finančním systému místo. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire o víkendu uvedl, že Francie navrhne, aby skupina nejvýznamnějších světových ekonomik G20 v příštím roce otázku regulace bitcoinu projednala.

Cena bitcoinu se na internetové burze Bitstamp v úterý ráno pohybovala kolem 19 000 dolarů (414 000 Kč). Na začátku letošního roku přitom jeden bitcoin stál méně než 1000 dolarů.

Před bitcoiny varují i další



Velké výkyvy kurzů bohužel nejsou u bitcoinů nijak výjimečné. I proto minulý měsíc největší německá bankovní společnost Deutsche Bank varovala uživatele před investicemi do této virtuální měny. [celá zpráva]

„Běžným investorům bych to prostě nedoporučoval,“ uvedl stoicky hlavní investiční stratég Deutsche Bank Ulrich Stephan. Následně dodal, že hlavní problém vidí v tom, že tato měna není regulovaná a že její kurz je velmi nestabilní.

Ještě dříve před investicemi do virtuálních měn varoval ze stejných důvodů Evropský bankovní úřad. [celá zpráva]