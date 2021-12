Zatopené vzpomínky: Jak se žilo v Mušově

„Členové občanského sdružení Krok, které léčí drogově závislé, to tady vždy jednou za rok vysekají, přijedou však až za týden,“ podotýká náš průvodce, bývalý starosta a současný zastupitel Pasohlávek Tomáš Ingr, zatímco se zdivočelým porostem prodíráme ke kostelu (článek vyšel v Magazínu Práva 18. září – pozn. red.). Naštěstí je to jen pár desítek metrů.

„Kostel uprostřed vodní hladiny zajímá každého. Rádi bychom proto lidem přístup na ostrov umožnili. Přijeli by po cyklostezce k molu u hráze, pak by je pramice dovezla sem: s průvodcem, v omezeném počtu a v období, kdy ptáci nehnízdí. Při plavbě by se dozvěděli fakta o nádržích a ochraně přírody. Výstava v kostele by připomněla historii Mušova, vodní dílo Nové Mlýny a místní faunu i flóru. Na věži by byla vyhlídka s dalekohledy, odkud by se dali pozorovat ptáci a celé širé okolí,“ představuje si bývalý starosta.