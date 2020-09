První odvetný nálet československé 311. bombardovací perutě mířil na Brusel

I když se měly shodit bomby z výšky 3000 metrů, Teiberova posádka sestoupila do výše necelých sto metrů, aby vůbec nalezla cíl, na který svrhla pumy. Ani Schejbalova posádka nedodržela nařízenou výšku, klesla do 150 metrů. Během tří průletů identifikovala cíl a při čtvrtém na něj shodila bomby. Kordův letoun, ve kterém letěl jako střelec boxer Vilém Jakš, na cíl nezaútočil, protože se velitel držel rozkazu za žádnou cenu neshazovat bomby z výšky menší než 3000 metrů, aby letadlo uniklo palbě protiletadlových dělostřelců.

Posádka bombardovacího Vickers Wellingtonu 311. perutě při přípravě na let. Zleva Sgt Karol Valach, Sgt Josef Filler, F/Sgt Josef Bernát, P/O Vilém Konštacký, P/O Josef Horák a Sgt Jan Plzák

Všechny tři wellingtony se vrátily mezi 23:20 a 23:30, v pořádku přistála i Taiberova posádka, i když na ni stříleli protiletadloví dělostřelci. Hned druhý den o první akci 311. perutě informovala stanice BBC. Že bombardovali Čechoslováci, napsal i list The Daily Mail, který ocenil jejich odvahu.

V noci z 23. na 24 září zaútočili českoslovenští letci poprvé na hlavní město říše Berlín, kam RAF vyslala 129 bombardérů, z nichž se nad cíl dostalo 112. Operace se účastnily tři československé posádky - Marešova, Landova a Trojáčkova. Trojáčkův wellington KX-E však byl nad cílem zasažen palbou flaku a do Británie se nevrátil, nouzově přistál v Holandsku. Posádka skončila v zajetí až na radiotelegrafistu Karla Kunku, který se raději zastřelil. Bál se, jak by s ním nacisté coby s příslušníkem porobeného národa zacházeli, i když byl v uniformě letce RAF.

Nakládání bomb do Vickersu Wellington před náletem na Německo

Přestože výcvik za bitvy o Británii narušovaly četné německé nálety, výcvik prvních šesti posádek byl ukončen 7. září. a o tři dny později už byly v akci. Ale až do října neměly plný operační stav, jen poloviční, kdy se do akcí nasazovaly jen tři bombardéry místo šesti.

Důvod tak rychlého nasazení do služby byl jednoduchý. Británie, která čelila ofenzívě nacistické Luftwaffe, chtěla údery oplácet. A neměla jinou možnost než bombardovat Německo a okupovaná území. Na odvetné údery kladl velký důraz Winston Churchill, jenž podporoval budování silného bombardovacího letectva. Chtěl, aby i obyvatelé Třetí říše zažívali stejnou hrůzu při náletech, jako Britové, i když až do roku 1941 britské bombardéry útočily především na vojenské cíle. Až později přišly nálety, při nichž byla zničena celá města, především Hamburk, ale ještě před ním Kolín a pak Darmstadt, a nakonec i Drážďany.

Vytyčené cíle se však mnohdy nedařilo zasáhnout, kolikrát je posádky ani nenašly, protože se bombardovalo v noci. Od denních útoků bylo nutné kvůli vysokým ztrátám ustoupit, bombardéry bez doprovodu stíhaček byly proti Messerschmittům Bf-109 bez šance. A stíhačky, které by je mohly doprovázet, na počátku války neexistovaly. Situace se změnila až v jejím závěru, kdy byly zařazeny do výzbroje americké Lockheedy P-38 Lightning a hlavně P-51 Mustangy.

Británie měla na rozdíl od Německa propracovanou strategii bombardovacích útoků. Poté, co v roce 1917 zažila nálety velkoletadel Gotha, rozvíjel se ve Spojeném království plán vytvořit silné bombardovací letectvo, které by samo rozhodlo válku. Ideu rozvíjel „otec RAF“ Hugh Trenchard a za války pak jeho teorie uplatňoval velitel bombardovacího letectva Arthur Harris.

Noční nálety peruť obnovila 8. prosince 1940 a až do své poslední akce v rámci velitelství bombardovacího letectva podniknuté v noci na 26. dubna 1942 vykonala 1029 operačních letů v délce 5192 hodin. Zaútočila na 77 cílů v Německu, Itálii, i v okupované Francii, Belgii a Nizozemsku.

Nad nepřátelským územím přišla 311. peruť do dubna 1942, kdy působila ve svazku bombardovacího letectva, o 19 strojů, dalších dvacet jich bylo tak poškozeno, že musely být po návratu odepsány. Z 318 členů posádek nasazených do akce jich 94 padlo nebo zůstalo nezvěstných a 34 bylo zajato. Dalších třicet bylo zraněno.

Do hlídkování nad mořem se třistajedenáctá zapojila 22. května 1942 a od 12. června téhož roku operovala nad Biskajským zálivem, kudy proplouvaly německé ponorky z francouzských základen do Atlantiku. Na přelomu let 1942 a 1943 byla vyhodnocena jako nejlepší peruť Coastal Command.