Před devadesáti lety vyrazil Jan Kašpar na svatbu kamaráda. A zapsal se tím do dějin české aviatiky

Let probíhal klidně. Kašpar letěl za pěkného počasí, trasu mu udala železniční trať pod ním. Přeletěl Jesenčany, což je dnes čtvrť Pardubic, Čívice, Valy u Přelouče a Nové Dvory. V 6.40 hlásili lidé, kteří ho při unikátním letu vyhlíželi v oblacích, že ho vidí nad Kolínem.

Když se rozestoupila, spatřil chrám svatého Víta a od Hradčan zamířil přes Petřín a Smíchov zpět k Vltavě a podél ní až do Velké Chuchle, kde přistál v 7.45 na louce u dostihového závodiště. Tam ho už čekalo několik přátel, kteří mu pogratulovali. Kašpar se na místě převlékl a stihl i Langovu svatbu.

Zpráva o prvním úspěšném dálkovém letu, jež následovala rok po jeho prvním průkopnickém letu, kdy se jako první Čech vznesl do vzduchu na aparátu těžším vzduchu, se rychle rozšířila a Kašpar se stal symbolem české aviatiky.

Kašpar, pocházející ze zámožné pardubické rodiny, které patřil i hotel Veselka, se zpočátku nevěnoval letectví, zajímaly ho motocykly a automobily. Když v roce 1907 ukončil úspěšně studia strojařiny na C. a k. české vysoké škole technické v Praze (dnešní ČVUT), začal po půlroční stáži na německé automobilní škole v Mohuči pracovat u nově založené firmy Basse & Selve ve vestfálské Alteně.

Po návratu do Čech byl Kašpar od konce března 1909 zaměstnán tři měsíce v mladoboleslavské továrně Laurin & Klement. V červenci 1909 se ale vrátil do rodných Pardubic, kde se s bratrancem Evženem Čihákem začal věnovat stavbě letadel.

25. července 1909 dokázal Louis Blériot přeletěl kanál La Manche. Za tři čtvrtě roku poté, v březnu 1910, odjel Jan Kašpar do Paříže a koupil Blériot XI výrobního čísla 76. Za vrak bez motoru zaplatil 18 tisíc franků, které mu dal otec. Kvůli koupi se pohádal s bratrancem, který dál chtěl pokračovat ve stavbě ryze českého stroje.

S blériotem poháněným tříválcem Anzani se už Kašparovi podařilo dostat do vzduchu. Nejprve 13. dubna 1910 uskutečnil několik plavných skoků v celkové délce několik set metrů.

O tři dny později už podnikl v Pardubicích jako první Čech let dlouhý asi dva kilometry ve výšce 25 metrů. Odstartoval v jedenáct hodin z louky, kde je dnes kolejiště.

Tři dny poté, co 16. června 1910 složil pilotní zkoušky, uspořádal Kašpar v Pardubicích první veřejnou leteckou produkci, na kterou přišlo závratných 22 000 diváků. Kašpar toho dne vzlétl třikrát.

Na dálkový let se pečlivě připravoval. 30. dubna 1911 vyrazil na zpáteční let na trase Pardubice–Chrudim–Pardubice, aby si ověřil vytrvalost stroje i možnosti orientace ve vzduchu. Let, při kterém dosáhl výšky 400 metrů, trval 24 minut. Týž den vzlétl ještě jednou, poprvé s cestujícím, jímž byl již zmiňovaný bratranec Evžen Čihák.