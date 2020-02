Praha pod vodou. Záplavy takřka biblické i ničivý únor 1784

Voda přetekla přes náhon Staroměstských mlýnů, Staroměstské náměstí zaplavila do výše třiceti centimetrů. Ženisté přejížděli ulicemi na pontonech, aby zachránili, co se dá. Pražané prchali z bytů, přes chodníky se valilo ztracené prádlo, nádobí, kusy nábytku.

„Po celé tři noci, co stála voda v naší ulici, nikdo u nás oka nezamhouřil, i kdyby byl chtěl, nebyl by mohl pro stálý nepokoj. Zaklepalo se na naše okno jako na dvéře a lidé nám zcela neznámí vystoupili z loděk do pokoje, ptali se, jak se nám vede, vypravovali, co se v městě děje a co na venkově, prorokovali, že domy jsouce dlouho pod vodou podemlívané se sesují, a odpluli, aniž jsme se jejich zbytečné návštěvě podivili.