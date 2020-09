Pokus o vraždu Petra Voka aneb Rozzuření rybníkáři

Prokazují to události z roku 1569 - otevřený střet mezi urozeným šlechticem a jeho nepřáteli, rybníkáři. Právě ti se rozhodli, že Petra Voka zavraždí, protože „utratil jejich dobré tovaryše". Vyvolali tak policejní zásah, který v celém 16. století neměl obdoby. Všechno začalo popravou dvou mužů a jedné ženy v Soběslavi začátkem února 1569.

„Chtěli sme jeho zabiti, a to proto sme ho chtěli zamordovati, že jest Matějku upral,“ vypovídal jeden z členů tlupy, která hodlala zabít rožmberského dvořana Jana Lapáčka, majitele statku v Dobronicích nad Lužnicí. Pokus se nepovedl a provinilce pochytali. Samozřejmě jistý důvod k činu měli - Lapáček zacházel s poddanými krutě, mlátil je a dřel z nich každý groš.

Z hlediska vrchnosti, představované Petrem Vokem, to bylo trochu jinak. Jako nejvyšší policejní úředník, jeden ze dvou hejtmanů Bechyňského kraje, měl stíhání kriminálních zločinů pod palcem, a podle toho se také choval.

Tři z dopadených zločinců odsoudil 4. února 1569 k popravě - rybníkáře Vaňka Bezpalcího, Vaňka z Řemičova a poběhlici Voršilu řečenou Kostka. Vpletením do kola kat s pomocníky usmrtil Bezpalcího, zbývající dvojici pověsili. Rožmberský pán sám přihlížel hrůznému divadlu a právě to rybníkáře rozpálilo do běla. Sama podívaná na práci mistra ostrého meče sice nepatřila k ničemu mimořádnému, ale tentokrát se lámaly údy muže z řad rybníkářů, a ti tvořili zvláštní část obyvatelstva.