Osudný boj Aloise Vašátka a získání letuschopného Fw 190

Británie se v roce 1942 rozhodla zesílit tlak na třetí říši. Protože neměla mnoho možností, jak to udělat, vsadila na letecké útoky. Navzdory ztrátám z roku 1941 obnovila už v předjaří nonstop ofenzivu, kdy lehké bombardéry napadaly přístavy a infrastrukturu ve Francii a britští letci se pokoušeli vylákat protivníky do leteckých soubojů, které Němce bojující v SSSR vyčerpávaly, i když britské ztráty byly vyšší než německé.

Do jeho čela byl jmenován už v květnu dosavadní velitel 312. stíhací perutě Alois Vašátko, který o vytvoření československého wingu usiloval už od roku 1941. Měl pocit, že působení tří perutí v rámci jednoho křídla prohloubí jejich spolupráci a lépe jim umožní nahlížet na taktiku v rámci větší formace.

Plán však měl i velký politický význam, protože větší jednotka mohla lépe ukázat význam zapojení československých letců do boje proti nacistickému Německu než jednotlivé perutě nebo Čechoslováci v britských perutích.

Vznik wingu se mu podařilo prosadit, přestože neexistovala záložní československá peruť, které by umožnila jednotky rotovat.

Vašátko v čele sedmi spitfirů ve stroji s osobním označením AV jim v 19:35 hodin vyrazil vstříc. „Vašátko pak přikázal 312. peruti, aby na ně zaútočila, a to byl jeho poslední rozkaz,“ napsal ve svých pamětech stíhač Miroslav Liškutín.

Aby se ubránil útoku, strhl Vašátko svůj stroj do prudké pravotočivé stoupavé zatáčky, jenže narazil do Fw 190 Wilhelma Reuschlinga.

„Spitfire nepřátelskému focke-wulfu zespoda usekl ocasní plochy. Nepřátelský letoun vrazil do spitfiru shora a zdálo se, že jeho vrtule se zařízla do Vašátkova kokpitu. Jakmile dva stroje určené k záhubě padaly k moři, byl spatřen jen jediný klesající padák,“ popsal Liškutín poslední okamžiky života svého velitele.

Ve Francii si však připsal během pěti týdnů 12 sestřelů (devět ve spolupráci) a stal se tak nejúspěšnějším čs. pilotem kampaně. V Británii přidal ještě dva setřely, z toho jeden ve spolupráci. Pokud by se počítaly jednotlivé podíly, jako to dělali v Británii, sestřelil jistě 6,552 nepřátelského letadla, což z něj dělalo eso i podle britských kritérií.

Let československého wingu při Ramrodu 23

V polovině 30. let čelákovický rodák v Olomouci absolvoval kurz leteckého pozorovatele a získal i pilotní průkaz. V listopadu 1937 se pak stal velitelem pozorovací letky umístěné v Olomouci.

V červenci 1939 utekl do Polska, kde vstoupil do vznikající čs. jednotky. Poté odešel do Francie, kde dokončil stíhací výcvik.