Od sebeupálení Jana Zajíce uplynulo 52 let. Podepsal se jako Pochodeň č. 2

S úmyslem se upálit se Zajíc každopádně – na rozdíl od Palacha – nijak netajil. Věděli o něm jeho spolužáci, kteří se mu to snažili rozmluvit, i učitelé. Jednou z těch, kterým byly jeho pohnutky dobře známy, byla i Eva Vavrečková. Sice nebyla jeho spolužačkou, ale kamarádkou. Slíbila mu, že bude „pochodní číslo 3“. Dle svého pozdějšího rozhovoru pro měsíčník MY 69 tak hodlala učinit 8. března.

Přestože si Zajíc přál být pohřben v Praze za doprovodu podobných manifestací, jako tomu bylo u Palacha, úřady pohřeb zakázaly, a on byl proto 2. března pochován v rodném Vítkově. Proč ale byly na jeho čin menší ohlasy než na Jana Palacha? Je to podle Blažka jednak osud následovníků, že jejich činy většinou nemají tak velký ohlas, dále šlo o důsledek únavy společnosti z tak radikálních činů.

„Domnívám se, že určitá část veřejnosti si může myslet, že každý, kdo se po Janu Palachovi a Janu Zajícovi o podobnou věc pokusil, mohl být motivován již jen záměrem o upoutání pozornosti. Když se upálil Palach, šlo o pro lidi zcela šokující tragickou událost. Podobné to bylo zřejmě ještě i u Zajíce. Myslím však, že obecně by se mělo vždy usuzovat podle opravdovosti záměru, s kterým kdokoli cokoli učiní, a ne podle pořadí, kolikátý byl,“ prohlásila.

Drazí rodiče Jana Zajíce! Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast nad ztrátou vašeho drahého syna Jana. Stejně jako vy i já a můj syn prožíváme kruté chvíle nad mým synem, nezapomenutelným Janem, který též obětoval život pro stejné ideje naší drahé vlasti. Kéž by nebyly jejich oběti zbytečné. Národ se povzbudil nad jejich hrdinnými činy, cizina s námi sympatizuje, a co bude dál? Snad dějiny jednou budou vyprávět o hrdinných obětech, které pro krásné humánní ideje obětovaly své životy a budou příkladem celé naší mládeži. Musíme být hrozně stateční, abychom překlenuli tak tragickou událost, a musíme se posilovat slovy, které vy i my od našich přátel dostáváme. Věřím, že nakonec přece jen pravda zvítězí. Vaše Libuše Palachová

Milá paní Zajícová!

Moc Vám děkuji za dopis a za báseň věnovanou mému drahému Jeníčkovi od Vašeho milovaného syna. Je smutná, procítěná, tak jako my jsme smutny a bolest, kterou máme, budeme cítit vždy, celý život. Proč jen to tak vše přišlo? Mohli se naši chlapečkové těšit se životem jako druzí a my jsme v jejich přítomnosti se mohly hřát! Jak je vše smutné! A člověk musí žít – pro druhé! Ať žije, jak žije, ale musí. Vy máte manžela a dvě děti, přece se večer sejdete, popovídáte si, ale já mám syna již ženatého, a tak bývám doma večer sama a je mi velmi teskno. Zatím jsem ve stavu nemocných, ale již od července budu opět v zaměstnání – snad to bude pro mne lepší. Nyní jsem na čas u syna. Je hodný, chce, abych u nich zůstala, ale já si myslím, že v práci mi bude lépe. Myslím, že i Vy jste zaměstnána? Člověk si myslí, tak snad bude lépe, ale víme, Vy i já, že nikdy naše bolest z našich srdcí nevymizí.

Přeji Vám i celé rodině alespoň zdraví.

Vaše Libuše Palachová