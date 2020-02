Obří hřeben před 75 lety pocuchal německý junkers

Většina z 28 mužů z roztříštěného junkersu zahynula včetně obou pilotů na místě nebo krátce po havárii v mrazivých sněhových závějích. Pud sebezáchovy přiměl pětici vojáků oblečených vesměs do nemocničních pyžam za vichru o rychlosti okolo jednoho sta kilometrů k traversu v hlubokém sněhu z jednoho z nejodlehlejších míst v Krkonoších na Růžohorky, vzdálených od havarovaného letadla čtyři kilometry. Jeden z trosečníků, kteří okolo osmé ráno dorazili do bezpečí, zemřel.

Trosky letadla ležely rozeseté po úbočí Obřího hřebene 53 let. Budíky přístrojů z palubní desky zmizely jako první. Motory BMW se turistům do batohů nevešly. Kusy vlnitého plechu z trupu údajně horalům posloužily k výrobě ruční bubnové pračky. Zbytky JU 52 posbírali v roce 1998 dobrovolníci a dopravili vrtulníkem do Malé Úpy, kde v místním infocentru a při hřbitovní zdi vznikla připomínka neštěstí. „Expozici o letecké tragédii chceme vyčlenit jednu celou místnost,“ plánuje Engliš.

Junkers 52 není jediný, jehož poslední let skončil v Krkonoších. Civilní letadlo německé Lufthansy narazilo v roce 1939 cestou z Vídně do Vratislavi do úbočí Studniční hory. Tříčlenná posádka náraz nepřežila. Trojice vojáků zahynula o dva roky později při letecké havárii v Modrém dole. Dvojice pilotů se zabila v roce 1978 po nárazu ruské stíhačky do vrcholu Luční hory a tři lidé zaplatili v roce 1997 životem za pád vrtulníku na Kozích hřbetech.