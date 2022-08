Neobyčejné příběhy obyčejných věcí

Je třeba si uvědomit, že vozy tažené koňmi měly do té doby kola chráněna jen železnou obručí, případně koženými pásy. Thomson však v roce 1847 při představení svých vzduchových kol, jak je nazýval, sliboval pohodlnější jízdu a nižší hluk. Gumovou hadici naplněnou stlačeným vzduchem zabalil do koženého pouzdra, které přimontoval po obvodu kola.

Unikátní koňka z Budějovic do Lince zahájila pravidelný provoz před 190 lety

Jednou pozoroval svého syna, jak se na tříkolce s pevnými gumovými pneumatikami pere s dlážděnou silnicí, a napadl ho zlepšovák. Okraje tenkých gumových pásů slepil a naplnil je vzduchem z pumpičky na fotbalový míč. Patent na to získal v roce 1888, ale záhy o něj zase přišel, když se objevily důkazy o Thomsonových zásluhách.

„Vezměte tu pásku zpátky k těm svým skotským šéfům a řekněte jim, ať na ni dají víc lepidla!“ Těmito slovy počastoval automobilový lakýrník mladého zástupce společnosti 3M, který mu přišel představit svůj vynález. Richard Gurley Drew (1899–1980) odešel s nepořízenou, a přestože ho jeho skotský (což mělo v nadávce zároveň význam levný, nekvalitní) šéf chlácholil, ať to pustí z hlavy, nenechal se odbýt.

V roce 1925 představil v jedné autodílně první maskovací pásku, kterou dnes běžně používáme třeba při malování pokojů. Na vrchní stranu použil krepový papír, spodní opatřil tenkým lepidlem, ale pouze při obou okrajích, což byl zřejmě kámen úrazu. Jak to dopadlo, už víme z reakce lakýrníka. Páska se na karoserii neudržela a odpadla.

V létě roku 1759 panovalo na jižní Moravě velké sucho. Obyvatelé Přímětic na Znojemsku měli jasno, kdo nebo spíše co může za jejich trápení s nedostatkem vody a neúrodou. Už několik let s nelibostí pozorovali podivnou věc, která vyrostla v areálu zdejší fary.

Vesničané si to vyložili po svém. Obvinili jej, že rozehnal všechna oblaka, a zařízení strhli.

Právě v tomto východočeském městě se kněz premonstrátského řádu narodil, tehdy ještě jako Václav Divíšek. „Prokop Diviš bylo jeho řádové jméno, slib složil v roce 1720 a o šest let později byl vysvěcen na kněze. V Žamberku žil tedy poměrně krátce,“ shrnuje ředitel základní fakta.

U domku, jenž slouží jako expozice o životě slavného rodáka, se od začátku 60. let minulého století tyčí sice nižší, ale přesto velmi zdařilá kopie povětrnostního zařízení, která vychází z dobových záznamů. „Další repliku hromosvodu máme uprostřed kruhového objezdu nedaleko muzea,“ zmiňuje Petr Hažmuka a dodává, že se příznačně nachází v Divišově ulici.

Jak první hromosvod vypadal? Vrchol stožáru byl opatřen železným křížem, jehož konce se rozbíhaly do dalších celkem dvanácti ramen. Na jejich koncích byly připevněny kovové krabice, které Diviš naplnil železnými pilinami a osadil kovovými hroty, takže krabice z dálky připomínaly kartáče.

Zhruba ve stejnou dobu jako Diviš doložil Franklin teorii blesku coby elektrického výboje nebezpečným pokusem. Za bouře vyslal do mraků papírového draka připevněného na železné tyčce a konec provázku přivázal ke klíči, jejž držel v rukavicích. Sám na sobě pak ucítil výboj, který s jiskřením sjel po provázku. Experiment naštěstí přežil.

Kamera nad vstupními dveřmi a možnost otevřít je na dálku jen tomu, koho znáte, je dnes součástí nejen kancelářských budov, ale i mnoha bytových nebo rodinných domů. Za vynálezem prvního domácího bezpečnostního systému stojí žena, což je možná méně překvapivé než to, že v té době pracovala jako zdravotní sestra.

Nanuk neboli „Eskimo Pie“ slaví 100 let

Afroameričanka Marie van Brittan Brownová (1922–1999) strávila celý život na Jamajce, ovšem nikoli na karibském ostrově, nýbrž ve stejnojmenné čtvrti v newyorském obvodu Queens. V 60. letech to bývala nebezpečná oblast s vysokou kriminalitou, kde často docházelo k domovním loupežím. Doba příjezdu policie přitom byla neúměrně dlouhá.

Obavy o bezpečnost podnítily vynález systému, na němž pracovala společně se svým manželem. Soubor opatření se skládal z několika kukátek vložených ve vstupních dveřích, a to v různých výškách, aby se ani osoby nízkého vzrůstu nemohly „schovat“.

Pokud by byl systém nainstalován v ordinaci, mohl by zabránit napadení lékaře drogově závislými

„Žena by mohla sama okamžitě spustit poplach stisknutím tlačítka. A pokud by byl systém nainstalován v ordinaci, mohl by zabránit napadení lékaře drogově závislými,“ prohlásila Brownová, když vynález představovala.