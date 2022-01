Letuška přežila pád z 10 kilometrů. Spekulace o Srbské Kamenici se rojí i po 50 letech

Za kniply usedli zkušený kapitán Ludvig Razdrih a druhý pilot Ratko Mihić, do stroje nastoupil i mechanik a mezi palubními průvodčími byla také Vulovičová, která původně letět neměla.

Přes Berlín mířil na Prahu, kde měl změnit kurz na jihovýchod na Vídeň. Let byl klidný, meteorologické podmínky byly příznivé, do zad foukal mírný severní vítr.

Německý dispečer posádku vyzval, ať se naladí na pražské středisko. Piloti se rozloučili slovy „auf Wiederhören”, na slyšenou. Byla to poslední slova, která od nich byla slyšet.

S posádkou stroje jugoslávských aerolinek se marně pokoušeli spojit piloti nedaleko letícího bulharského stroje i řídící středisko v Chotěbuzi, které let monitorovalo i po opuštění vzdušného prostoru NDR.

Panovaly obavy z nejhoršího. V 17:25 byla spuštěna záchranná operace. To už volali záchranou službu v Srbské Kamenici svědci, kteří nejprve uslyšeli výbuch. O několik minut později začaly z nebe padat trosky i těla cestujících.

K Srbské Kamenici byly vyslány všechny dostupné sanitky. Do rozsáhlé oblasti o rozloze přes 20 kilometrů čtverečných bylo vysláno pět set příslušníků různých složek ozbrojených sil.

Do večera bylo nalezeno jedenáct těl obětí a levý motor, který dopadl na břeh Olešského rybníka, zadní část trupu se pak našla v sousední Růžové. Tu našla skupina lidí, která z trupu slyšela nářek.

Lesník Bruno Henke, který za války sloužil jako zdravotník, ji udržoval při životě do příjezdu zdravotníků. Vulovičovou převezli do nemocnice v České Kamenici.

Záchranné práce komplikovaly tma a nepřístupný terén. Po rozednění začalo hustě sněžit a rozfoukal se vítr, takže do pátrání nebylo po většinu doby možné nasadit přivolaný vrtulník Mi-8.

V kómatu byla 27 dní. Napřed ji léčili v České Kamenici, ale pak ji přepravil vrtulník do vojenské nemocnice v pražských Střešovicích.

Nakonec se ji podařilo i rozchodit, rehabilitace, které pokračovaly po jejím návratu do vlasti v březnu 1972, však zabíraly několik hodin denně.

Život jí zřejmě zachránilo místo, kde se nacházela. Sice uváděla, že byla v prostřední části trupu, ale zřejmě byla v kuchyňce vzadu u toalety a přibouchly se dveře, takže na ni nezapůsobila tak silně dekomprese, k čemuž přispělo i to, že měla nízký krevní tlak.

Vulovičová se po vyléčení chtěla vrátit k létání, ale aerolinky ji přeřadily na místo organizátorky letecké přepravy. U JAT pracovala ještě 18 let, než odešla v roce 1992 do důchodu. Zemřela ve v prosinci 2016 ve věku 66 let.