Japonská válka vyšla v pravou chvíli

O Pearl Harboru a průběhu bojů v Pacifiku u nás vyšlo mnoho knih, z nichž řada se detailně věnuje i jednotlivých bitvám, ať už na moři nebo na Guadalcanu či Iwodžimě a dokonce i v Barmě. Skřivanova kniha ale dává nahlédnout do japonské politické scény, kde v třicátých letech hrály stále větší roli ozbrojené síly - armáda a námořnictvo. Ty nakonec zcela vytlačily politické strany a vedly ustavení vojenské diktatury v čele s premiérem Hidekim Tódžoem, který současně zastával i funkci ministra války a i náčelníka štábu námořnictva, takže soustředil do svých rukou největší moc od dob šógunátu.

Skřivan ukazuje, co vše vedlo k tomu, že Japonko nakonec zaútočilo na Havaj a ne na SSSR. Vedla k tomu porážka Francie a Nizozemska i těžká situace Británie bojující s Německem a Itálií, což dávalo větší šanci agresi na jih, i neúspěch v střetnutí se SSSR v mongolských stepích u Chalchyn-golu. Přibližuje i složitá jednání s nacistickým Německem při vytváření paktu proti Kominterně a o Ose Berlín-Řím-Tokio. Japonsko nakonec nevyužilo německého útoku na Sovětský svaz, ale napadlo USA, aby si otevřelo prostor v agresi na jih.

Kniha však neposkytuje jen obrázek o dění v Japonsku, ale také ukazuje, že propuknutí druhé světové války předcházely další konflikty. A nebyla to jen španělská občanská válka, prvním byl v roce 1931 útok Japonska proti Mandžusku, což vyústilo v jeho odtržení od Číny. A následovaly další japonské útoky. Kniha tak nepřímo vyvrací občas opakovanou ideji, že u počátku druhé světové války stály pro Německo příliš tvrdé podmínky Versaillské smlouvy. Ty se Japonska netýkaly a k mukdenskéu incidentu došlo ještě před tím, než se dostal Hitler k moci.

Škoda, že se Skřivan víc nevěnoval tomu, jak velkou roli hrály v expanzionistické politice Japonska dopady světové hospodářské krize, protože vynikající text už vyšel na konci devadesátých let v nakladatelství Themis a rozšíření tímto směrem by mu ještě pomohlo. Ocenit je naopak třeba bohatou fotografickou a mapovou přílohu, která umožňuje dobře pochopit, kde se bojovalo a jak strašné byly následky bojů, ale také vidět málo známé tváře japonských politiků a generálů.

Japonská válka také ukazuje, že bitva u Midway a boje na Guadalcanalu sice představovaly bod obratu ve válce, ale že se Japonsko do té doby jen nebránilo. Ještě v roce 1944 útočili v Barmě na Imphál a Kóhimu s cílem proniknout do Indie a až do roku 1945 pokračovala poslední ofenzíva v Číně, která ohrožovala Čankajškovo, dočasné hlavní město Čchung-čching.