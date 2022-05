Friedrich Leopold Popper: Když zvažoval strojové vybavení, Baťa vyráběl papuče z houní

Na podzim v roce 1922 Tomáš Baťa významně zlevnil své výrobky ve snaze zamezit konkurenci. Novou kampaň provázela masivní reklama – pánskou obuv prodával za 89 a 90 korun, dámskou za 59 a 69 korun. Mohl si to dovolit, provozoval vlastní obchodní síť prodejen a levně dovážel do ciziny, zejména do Anglie a Německa.