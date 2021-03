Ferdinand Porsche byl Hitlerův génius

Jeho auta lámala rychlostní rekordy a vyhrávala závody. Do dějin však vstoupil malým rodinným vozem: Volkswagen zvaný Brouk se stal legendou. A jméno Porsche se dodnes pojí s představou silných, luxusních sportovních vozů. Nese ho i automobilka, která patří do koncernu Volkswagen .

Ferdinandův otec Anton byl vážený starousedlík. Měl klempířskou dílnu, obchod s uhlím a povoznictví. Jeho syn ve škole moc nezářil. Žák s průměrnými známkami, věčně zatoulaný v myšlenkách... Když ve čtrnácti ukončil obecnou školu, nastoupil k tátovi do učení, aby mohl jednou zdědit vedení rodinného podniku. Učarovala mu však elektřina.

Vyvzdoroval si večerní kurzy elektrotechniky na liberecké průmyslovce a experimentoval doma na půdě. Na brusle připevnil žárovičky, protáhl tenký drát k bateriím v kapsách zimníku a v padajícím soumraku kroužil po ledě. Svítící brusle mu vynesly obdiv kamarádů, když však zavedl doma elektřinu do kovových dveřních klik, přísný otec se řádně rozzlobil.

Jednoho dne se otec vrátil z montáže, usedl k večeři - a Ferdinand vykouzlil otočením vypínačem jasné světlo. Potají elektrifikoval domácnost... Bylo odpuštěno! Když se přimluvil i pan továrník, v jehož textilce šikovný mladík párkrát pomohl opravit elektřinu, směl osmnáctiletý Ferdinand nastoupit do Spojených elektrických podniků ve Vídni. Jeho strmá kariéra začala.

V roce 1900 přivezl Ferdinand svému zaměstnavateli zlatou medaili ze Světové výstavy v Paříži , kde automobily Lohner-Porsche vzbudily značný obdiv. Pořídili si je tehdy i baron Nathan Rothschild či vídeňský obchodník Julius Meinl. Při vojenských manévrech v něm mladý Porsche svezl dokonce následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. O 170 let později inspiroval podvozek tohoto elektromobilu NASA při konstrukci průzkumného lunárního vozidla programu Apollo.

Píše se rok 1930, Ferdinandovi táhne na 55. rok. Nechce ředitelovat, má dost dohadování s dozorčími radami a představenstvy. Touží být vlastním pánem. „Ve svém věku už nemohu dělat ústupky,“ svěřuje se synovci Ghislainu Kaesovi. Vrací se do Stuttgartu a s finanční pomocí bohatého závodníka Adolfa Rosenberga zakládá v době vrcholící hospodářské krize konstrukční kancelář. Zrodilo se Porsche.

Ani ne čtvrt roku nato se s ním Porsche setká osobně. Rozumějí si a výsledkem je dotace čtvrt milionu říšských marek na závodní vůz, který bude důstojně reprezentovat nové Německo. V konstrukční kanceláři vzniká P-wagen, který se pak vyrábí v továrně Auto Union ve Zwickau. Od roku 1934 do roku 1939 ovládnou tyto vozy světová závodiště a pokoří několik rychlostních rekordů. „Generálů mám dost, ale Porscheho jen jednoho!“ pochvaluje si vůdce.

V té době už je Ferdinand Porsche zcela ponořen do jiného projektu. „Vláda by mě měla pověřit konstrukcí lidového vozu jako studijního objektu,“ píše v lednu 1934 ministerstvu dopravy. Hitler ho podpoří. Myšlenka vyrábět ve velkých sériích automobil pro nejširší vrstvy byla totiž dokonale načasovaná. Před půl rokem zahájil Hitler stavbu první říšské dálnice u Frankfurtu nad Mohanem. Tento „vůdcův lidový projekt“ však logicky vyžadoval další krok: levné lidové vozítko. Volkswagen.

Cenu malého autíčka, jež uveze dva dospělé a tři děti, nakonec dokázal stáhnout na 990 říšských marek. Při průměrném měsíčním platu necelých 130 marek to byl dosažitelný cíl pro většinu Němců. „Jeden kilogram másla stojí tři marky dvacet. Jeden kilogram volkswagenu jen marku šedesát!“ hlásala propaganda. Lidé začali horečně spořit.

Vstoupil do nacistické NSDAP a stal se členem SS, kde dosáhl důstojnické hodnosti Oberführer.

To už dávno neměl československé občanství, vzdal se ho v roce 1935. Dva roky nato vstoupil do nacistické NSDAP. Stal se i členem její ozbrojené složky SS, kde dosáhl důstojnické hodnosti Oberführer. Od Himmlera dostal čestný prsten se smrtihlavem, Totenkopfring. Hitler mu za vývoj zbraní udělil Válečný záslužný kříž bez mečů...

Před prohranou válkou se Porsche v lednu 1945 stáhl do Rakouska. Koncem téhož roku mu Francouzi nabídli, aby v rámci válečných reparací přesunul vybavení k nim. Údajně měl navrhovat volkswageny pro Renault . Konkurenční Peugeot však spustil pořádný povyk a vláda couvla. Místo podpisu lukrativní smlouvy byl konstruktér zatčen jako válečný zločinec a držen ve vazbě v Dijonu. Propustili ho po dvaceti měsících a složení horentní kauce 62 000 amerických dolarů .

To už Ferry rozjížděl výrobu volkswagenů v německém Wolfsburgu a zároveň výrobu sportovních vozů v nově založené rodinné továrně v rakouském Zell am See. V září 1948 zprostil francouzský tribunál pro válečné zločiny Porscheho obvinění, kauci však už zpět nedostal.