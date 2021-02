Božena Němcová: Národní ikona i vášnivá žena zahalená tajemstvím

Od roku 1842 žila rodina v Praze, kde přišel na svět třetí syn. Němcová se zde zapojovala do aktivit intelektuálů a vlastenců, to však mělo své důsledky: žila pod stálým policejním dohledem a velmi těžko sháněla obživu pro děti.

V roce 1850 Němec odjel kvůli služebnímu postupu do Uher, manželka s ním ale jít odmítla. Vrátila se s dětmi do Prahy a opět se zamilovala, tentokrát do ženatého Jana Helceleta, člena Českomoravského bratrstva a profesora na technice v Brně. Měla s ním intimní poměr, ale štěstí ji nečekalo ani zde: ona toužila po lásce, on si chtěl jen užívat.