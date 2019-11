Véčka, klíče, Havel a Superman. Samet pohledem mladých výtvarníků

SPECIÁL: 17. listopad 39|89 - 80 let od uzavření vysokých škol, 30 let od sametu

„Česká centra touto výstavou otevírají široké téma pohledu na svobodu u generace, která se narodila až po roce 1989. S čím si svobodu spojují a proč do svého uměleckého ztvárnění dali vybrané symboly svobody, to představuje v galerii více než 30 studentů. Startujeme touto výstavou síťový mezinárodní projekt, kterým v zahraničí oslovíme mladou uměleckou generaci od Tokia po New York, kde působíme, abychom přinesli mezinárodní pohled mladé generace na svobodu jejich vyjádřením,“ uvedla Monika Koblerová z Českých center.