Nacistická razie 17. 11. 1939 začala na kolejích

Myslím, že nikdo. Pan doktor Vojmír Srdečný, který by se dožil v září sta let, zemřel v srpnu. V Praze studoval tělovýchovu, v listopadu byl odvlečen ze Švehlovy koleje společně s ostatními 1200 studenty do koncentračního tábora Sachsenhausenu. Po návratu se věnoval především rehabilitaci tělesně postižených, pracoval i v Kladrubech. Byl také předsedou sdružení domácího odboje a patřil do Mezinárodního výboru Sachsenhausen.